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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 15:40

... heyeti 'da

... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere 'ya geldi. ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta ve olmak üzere, ve ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

ABD heyeti kritik randevu için Ankara'da

'deki görüşmelerden sonra 'ye gelen Amerikalı heyette, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta ve olmak üzere, ve ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Heyetin 'daki görüşmelerden sonra yarın Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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