Antalya'da korkunç olay! Panjuru kaldırınca dehşete düştüler!

Antalya'da Moldova asıllı Türk gelin evinde ölü bulundu. Korkunç olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 264. Sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi.
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Antalya'da Moldova asıllı Türk gelin evinde ölü bulundu. Korkunç olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 264. Sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi.
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