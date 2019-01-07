Antalya'da korkunç olay! Panjuru kaldırınca dehşete düştüler! Antalya’da eşi 4 ay kadar önce vefat eden Moldova asıllı Albina Öksüze (52) evinde ölü olarak bulundu. Öksüze’nin ölüm haberini alan yakınları ise, evinin önünde gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili araştırması sürerken, ilk bulgularda ceset üzerinde darp ya da yaralanma izine rastlanılmadı.

Antalya'da Moldova asıllı Türk gelin evinde ölü bulundu. Korkunç olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 264. Sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. HABERİN DEVAMI

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