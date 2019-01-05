İstanbul'daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdur kadınlar tarafından savcılığa şikayette bulunulmuştu. Başsavcılık soruşturma dosyası oluşturdu. Soruşturmanın 'hakaret'suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETMİŞTİ

Deniz Çakır'ın pazar akşamı ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine gidip yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Çakır'ın alkollü olduğu ileri sürülmüştü.

BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR ŞİKAYETÇİ OLDU!

Deniz Çakır'ın sözlü tacizine maruz kalan kızlar Adliye'ye giderek Deniz Çakır'dan şikayetçi oldular. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan mağdur kızlar "Direk olarak başörtümüzü hedef alarak bizi taciz etti. Burada ne işiniz var, Arabistan'a gidin, bunları niye bu mekana alıyorsunuz" dedi.

BİR KİŞİ HARİÇ HERKES UTANDI

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi. Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı. Pazar gecesi orada olan herkes büyük üzüntü yaşadı. Sadece bir kişi hariç... Deniz Çakır!