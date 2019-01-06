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  • 06.01.2019 23:03

Son dakika: bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal edilen seferler...

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti. 'den yapılan açıklamada, “İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde 'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-, , Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde 'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-, , Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir."

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