AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafınan açıklanan AK Parti İzmir belediye başkan adaylarının yanı sıra Cumhur İttifakı kapsamında MHP'de 5 ilçenin destekleneceği bildirildi. Peki, AK Parti İzmir'de hangi ilçelerde MHP'ye destek verecek?
AK PARTİ İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE MHP'YE DESTEK VERECEK?
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede MHP'li adayları destekleyecek.
AK PARTİ İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?
AK Parti Bayındır, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Beydağ, Tire ve Balçova olmak üzere 8 ilçede partinin mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.
Kadın adaylar
AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı.
Balçova'da Evrim Özen, Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu belediye başkanı olmak için yarışacak.
AK Parti 5 ilçede aday göstermeyecek
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.
Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Balçova: Evrim Özen
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Ali Aslan
Bergama: Hakan Koştu
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu
Bornova: Reşat Gençtürk
Buca: Mustafa Aslan
Çiğli: Okan Korkmaz
Gaziemir: Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe: Burcu Dereci
Karabağlar: Bilal Doğan
Karaburun: Ferhan Eroğlu
Karşıyaka: Ayda Maç
Kemalpaşa: Arif Uğurlu
Kınık: Sadık Doğruer
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Melek Eroğlu
Menderes: Bülent Soylu
Menemen: Durmaz Bayraktar
Ödemiş: Münir Bezmez
Seferihisar: Hamit Nişancı
Selçuk: Osman Başterzi
Tire: Selman İçelli
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez
Urla: Adıgüzel Demirel
Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:
Aliağa: Serkan Acar
Çeşme: Sema Aydın
Dikili: Buğra Akın
Foça: Serdar Mersin
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık
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