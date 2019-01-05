AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafınan açıklanan AK Parti İzmir belediye başkan adaylarının yanı sıra Cumhur İttifakı kapsamında MHP'de 5 ilçenin destekleneceği bildirildi. Peki, AK Parti İzmir'de hangi ilçelerde MHP'ye destek verecek?

AK PARTİ İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE MHP'YE DESTEK VERECEK?

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede MHP'li adayları destekleyecek.

AK PARTİ İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

AK Parti Bayındır, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Beydağ, Tire ve Balçova olmak üzere 8 ilçede partinin mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Kadın adaylar

AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

Balçova'da Evrim Özen, Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu belediye başkanı olmak için yarışacak.

AK Parti 5 ilçede aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.

Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Aslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:

Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık