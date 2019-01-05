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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 16:15

Serdar Mersin kimdir? MHP Foça Belediye Başkan adayı Serdar Mersin kaç yaşında?

Serdar Mersin, MHP'nin Foça Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Foça Belediye Başkan adayı olarak açıklanan MHP'nin adayı Serdar Mersin kimdir? İşte Serdar Mersin hakkında merak edilenler...

Serdar Mersin kimdir?

Serdar Mersin kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Foça Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Cumhur ittifakı kapsamında Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Serdar Mersin, İzmir Foça Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, MHP Foça Belediye Başkan adayı Serdar Mersin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serdar Mersin'in hayat hikayesi...

SERDAR MERSİN KİMDİR?

1955 yılında Isparta'nın Senirkent İlçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Foça Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanlığı, Anavatan Partisi Foça İlçe Başkanlığı ve 1984-1989'da bir dönem Foça Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Mersin, evli ve bir çocuk sahibidir.

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