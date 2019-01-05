Süleyman Kocabıyık kimdir? MHP Narlıdere Belediye Başkan adayı Süleyman Kocabıyık kaç yaşında?

Süleyman Kocabıyık kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Narlıdere Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Cumhur ittifakı kapsamında Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Süleyman Kocabıyık, İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, MHP Narlıdere Belediye Başkan adayı Süleyman Kocabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Süleyman Kocabıyık'ın hayat hikayesi...

SÜLEYMAN KOCABIYIK KİMDİR?

6 yaşından itibaren spor hayatı başlayan Süleyman Kocabıyık 15 yıl boyunca judo ve beraberinde tekvando-kickbox-fitness yapmıştır.

2005-2010 arası geleneksel sistem olan Wing Chun çalışmıştır. 2010 da tanıştıgı modern sistem Wing Tsun Kuen'le yoluna devam edip kendini bu branşta daha etkili oldugunu görmüştür.

Asıl mesleği aşçılık olan ve beraberinde işletmecilikte yapan Süleyman Kocabıyık Wing Tsuna gönül vermiş ve meslek olarakda yapmaya başlamıştır.Süleyman Kocabıyık'ın Ustasi Dai Sifu Hasan Çifçi önderliğinde eğitmenlik yapan Sifu Oktay Sünbüldür.

Bu özel branşa spor denmesinden ziyade savaş veya saldırı sanatı diyen sporcumuzu, bu dalda en çok etkileyen isimlerden biride şans eseri tanışıp kendisine çok yardımı dokunan Tolga Kartal T. olmuştur.

Süleyman Kocabıyık kendisini savunma uzmanı olarak nitelendiren ve bildiklerini spor olmaktan çok savaş sanatı olarak düşünerek yapan ve bu yüzden çok başarılı olmuş birisidir.

Kendi stili çok dünya çapında bir çok usta tarafından beğeni toplamış ve taktir görmüştür.

2013 yılında SKWTA(Süleyman Kocabıyık Wing Tsun Akademi) olarak CWTO'dan ayrılıp kendi yoluna bağımsız olarak devam etmiştir.

2015 te Sifu Salih Avcı'dan ayrılarak ATILIM Wing Tsun'u kuran Sifu Hasan Akın ile yollarını birleştirip ATILIM ailesinde yerini almış ve ilklerden olmuştur.

Amerika-Kırgızistan-Sudan ve Türkiye'de okulları ATILIM Wing Tsun olarak faaliyet göstermektedir.