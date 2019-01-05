Serkan Acar kimdir? MHP Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar kaç yaşında?

Serkan Acar kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Aliağa Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Cumhur ittifakı kapsamında Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Serkan Acar, İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, MHP Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serkan Acar'ın hayat hikayesi...

SERKAN ACAR KİMDİR?

1976 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Piyale İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulu'nda tamamlayan Acar, lise eğitimi sonrasında üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi ve 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti.

Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı ve atık kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı. Çevre Bakanlığı ile projeler yaparak, Türkiye'de ilk defa bu konuda lisans yapan kişi oldu.

2007 yılında Ege Bölgesi Sanayiciler Odası tarafından çevre sağlığına verdikleri katkıdan dolayı "Çevre Ödülü "ne layık görülen Acar, bu konuyla ilgili yurt dışında da çalışmalarına devam etti ve tesisler kurdu.

Acar, evli ve 2 çocuk babasıdır.