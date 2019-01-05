Adıgüzel Demirel kimdir? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel kaç yaşında?

Adıgüzel Demirel kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Urla Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Adıgüzel Demirel, İzmir Urla Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Adıgüzel Demirel'in hayat hikayesi...

ADIGÜZEL DEMİREL KİMDİR?

Adıgüzel Demirel, 1974 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdi. Liseyi Malatya merkezde yatılı okudu. 9 kardeşler. Liseden sonra 1 yıl babasının yanında çobanlık ve çiftçilik yaptı. Tıp Fakültesi okuyup insanlara faydalı olmaya, insanlığın sağlığı için doktor olmaya karar verdi. Dershaneye gitmeden üniversite hazırlık dergisi ile üniversite sınavına hazırlandı. Ve o sene üniversite sınavını derece ile kazandı.

İlk tercihi Ege Tıp oldu. 1993'te girdiği Ege Tıp'ı 1999'da bitirdi. 1999-2001 yılları arasında vefa borcu olarak köyünde pratisyen hekim olarak çalıştı. 2001 yılında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin ve sinir cerrahisinde asistan olarak çalıştı. 2007 yılında uzman hekim oldu. İhtisas sonrası Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ı seyyar cerrahi hastanesinde tabip asteğmen olarak yaptı. Askerlik sonrası mecburi hizmeti tamamladıktan sonra 2.5 yıl Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Çeşme Devlet Hastanesi'nin Kurucu Başhekimi olarak atandı. 1 yıl sonra da yeni Urla Devlet Hastanesi'ne Kurucu Başhekim oldu.