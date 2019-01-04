Başkan Erdoğan: Terörle mücadelede işbirliğimizi derinleştireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i yeni yılın ilk konuğu olarak ağırladı. Erdoğan, Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:
IRAK, terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği ve tüm dünyaca takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıkmıştır, tabii bedeli ağır olmuştur. Türkiye, bu zorlu mücadelesinde Irak'a güçlü bir destek vermiştir.
IRAK'IN siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Türkiye, Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabaları her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.
IRAK'IN yeniden imarı için Kuveyt'te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık.
HEPSİNDEN önemlisi güvenlik, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz.
TÜRKİYE'NİN KATKISINI BEKLİYORUZ
Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih, Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin katkısını beklediklerini söyledi. Salih, Erdoğan'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, şöyle dedi: "Yeniden imar ve kurumsal yapısıyla tekrar güçlenmeyi arzulamaktayız. Kardeş ve komşu Türkiye'ye dostluk, kardeşlik ve her alanda ortak işbirliği mesajıyla geldik.
HASAN AY
IRAK, terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği ve tüm dünyaca takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıkmıştır, tabii bedeli ağır olmuştur. Türkiye, bu zorlu mücadelesinde Irak'a güçlü bir destek vermiştir.
IRAK'IN siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Türkiye, Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabaları her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.
IRAK'IN yeniden imarı için Kuveyt'te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık.
HEPSİNDEN önemlisi güvenlik, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz.
TÜRKİYE'NİN KATKISINI BEKLİYORUZ
Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih, Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin katkısını beklediklerini söyledi. Salih, Erdoğan'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, şöyle dedi: "Yeniden imar ve kurumsal yapısıyla tekrar güçlenmeyi arzulamaktayız. Kardeş ve komşu Türkiye'ye dostluk, kardeşlik ve her alanda ortak işbirliği mesajıyla geldik.
HASAN AY
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