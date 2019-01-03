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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 14:01

Belediye Başkanı 'li 'dan skandal afiş

Belediye Başkanı 'li , hazırlattığı yeni yıl afişlerinde kendisini şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıttı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl dolayısıyla Bulgar ve Yunanca dillerinde afişler hazırlatıp kentin farklı noktalarına astırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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