Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl dolayısıyla Bulgar ve Yunanca dillerinde afişler hazırlatıp kentin farklı noktalarına astırdı.
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl dolayısıyla Bulgar ve Yunanca dillerinde afişler hazırlatıp kentin farklı noktalarına astırdı.
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