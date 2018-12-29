Akşam'ın haberine göre, CHP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha patlak verdi. Eski başkanlardan Vehbi Orakçı döneminde korulukların içerisine yapılan kafe İmamoğlu döneminde yıkıldı. Yıkılan bu yer ihaleye çıkmadan hafriyat kaldırılarak inşaata başlandı. Bir işletmenin olduğu yere fazladan iki farklı işletmenin olduğu iki dükkân daha yapıldı. Ayrı ayrı işletmelere verilen kafelerden birine de alkol ruhsatı verildi. İmamoğlu'nun daha önceden ses bombasının patladığı yere alkol ruhsatının verilmesi tepki çekti.

Vatandaşlar karakolun hemen bitişiğindeki bir işletmeye alkol ruhsatının verilmesinin çifte standart olduğunu söylediler. Korunması gereken bu yerlere fazladan inşaat yapan işletmenin belediyeyle tek dükkân üzerinden sözleşme yaptığı iddia edildi.

YÜKSEK KİRA ALINDI

Belediyeyle tek dükkân üzerinden sözleşme yapan şirketin dükkânlardan birinden 120 bin diğerinden de 80 bin lira kira aldığı öğrenildi. O civarda belediyeye ödenen en yüksek kira ise 10 bin lira civarında. İmamoğlu'nun skandal uygulaması bununla da sınırlı kalmadı. Yeşil Vadi isimli mekânın hemen karşısında bulunan 3 bin metrekarelik boş arazi de yasadışı uygulamayla aynı şirkete kiraya verildi.

BETON EKREM TARTIŞMASI

Beylikdüzü Belediyesi'nin aralık ayındaki meclis oturumuna "Beton Ekrem" tartışması damgasını vurdu. Belediye başkanlığının dışında müteahhitlik işlerine de devam ettiği ileri sürülen İmamoğlu'na AK Partili siyasetçilerin meclis kürsüsünden "Beton Ekrem" göndermesinde bulunması, İmamoğlu'nu küplere bindirdi. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Necati Işık "Şayet bir belediye başkanı hem kenti yönetiyor hem de ilçedeki arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat ilişkisine giriyorsa, eleştirileri de 'Beton Ekrem' benzetmesini de normal karşılamalı" diye konuştu.





Beylikdüzü, 'İmamoğlu'ndan kurtulma bayramı' yapıyor

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye aday olması Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı! Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı, İmamoğlu'nun aday olması nedeniyle kurban kesip balık dağıttı. Âşıklarla bu eğlenceyi taçlandıran Balcı, "Ekrem İmamoğlu 'Beni Beylikdüzü'ne sorun' demiş. Yandaşa istediği imarı verip bize gelince yasaları hatırlatan bir lider olarak tanıyoruz. Ondan kurtulduğumuz için mutluyuz" dedi.