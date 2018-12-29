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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 09:26

Son dakika: Otoyolu'nda zincirleme !

Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sı meydana geldi. Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza!

Gaziosmanpaşa'da Otoyolu'ndaki zincirleme trafik sı nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde hafriyat kamyonu, servis aracı ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, hafriyat kamyonu yola devrildi. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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