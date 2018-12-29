Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.12.2018 09:43
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 10:01

u 50 bin başvuruyu karara bağladı

 İşlemleri İnceleme u, komisyona yapılan 125 bin 600 başvurudan 3 bin 700’ü kabul, 46 bin 600’ü red olmak 50 bin 300’ünün karara bağlandığını bildirdi.

OHAL Komisyonu 50 bin başvuruyu karara bağladı
İşlemleri İnceleme u, komisyona yapılan 125 bin 600 başvurudan 3 bin 700'ü kabul, 46 bin 600'ü ret olmak 50 bin 300'ünün karara bağlandığını bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Bugün itibariyle komisyona 125 bin 600 başvuru yapıldı. 22 Aralık 2017'den itibaren karar verme sürecine başlayan komisyon, 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı. Başvurulardan 3 bin 700'ü kabul edilirken, 46 bin 600'ü reddedildi. Komisyon, ayrıca görev kapsamına girmeyen 2 bin 400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı verdi. Komisyonun, 75 bin 300 başvuru için incelemeleri devam ediyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriOHAL Komisyonu 50 bin başvuruyu karara bağladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar