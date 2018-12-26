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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 10:20

'da korkunç olay! Kavga ettiği karısını...

'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi tartıştığı eşinin üzerine sobanın üzerindeki sıcak suyu döktü.

Adana'da korkunç olay! Kavga ettiği karısını haşladı!

Mahallesi'nde Saadet G. (45) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşi tarafından sobanın üzerinde bulunan suyun üzerine dökülmesi sonucu Saadet G. yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla ilk tedavisi yapılan Saadet G, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saadet G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eşi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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