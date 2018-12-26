Atakent Mahallesi'nde Saadet G. (45) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eşi tarafından sobanın üzerinde bulunan suyun üzerine dökülmesi sonucu Saadet G. yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla ilk tedavisi yapılan Saadet G, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saadet G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eşi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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