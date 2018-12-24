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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 10:20

Son dakika: polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.



"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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