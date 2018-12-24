Başkan Erdoğan'dan karanlık zihniyete sert tepki: Biz şehadete inanmış insanlarız Beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı müsfetteleri yapacakmış. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarız...

Haberler Güncel Haberleri Başkan Erdoğan'dan karanlık zihniyete sert tepki: Biz şehadete inanmış insanlarız