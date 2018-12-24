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Başkan Erdoğan'dan karanlık zihniyete sert tepki: Biz şehadete inanmış insanlarız

Beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı müsfetteleri yapacakmış. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarız...

Biz şehadete inanmış insanlarız
Başkan dün 'daydı. Hem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndaki (DEİK) konuşmasında hem de Arnavutköy'deki açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın sözleri:

ERDOĞAN MAZLUMLARIN SESİDİR
Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler, yanıldılar. Biz 15 Temmuz'da da nasıl yanıldıklarını gösterdik. Sen belki tanklar arasından kaçar gider 'ne sığınırsın ('nu kastediyor) ama biz bulunduğumuz yerde dimdik milletimizle omuz omuza dururuz.
Şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. (Metin Akpınar'ı kastediyor) Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götüreceksin, senin haddine mi! Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya gitsinler hesabını versinler.



İsrail Başbakanı, 'ye en alçak ifadelerle saldırdı. Netanyahu denen adam, bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçlayan İsrail Başbakanı sanırım dili sürçtü. Kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını kadınları, çocukları, masum insanları öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Netanyahu sen zalimsin.

'DE KİN KUSTULAR
ve , 'ın Halk TV'deki programına katıldı. Kaos kokan açıklamalarda bulundu. Akpınar, "Karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. Buna ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki de zehirlenerek ölür" gibi skandal ifadeler kullandı. Savcılık Gezen ve Akpınar için soruşturma başlattı.

ERDOĞAN-TRUMP ÇEKİLMEYİ KONUŞTU
Başkan Erdoğan ile Başkanı Trump dün telefonda görüştü. Erdoğan, 'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye'nin müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. Trump da, "ABD askerlerinin Suriye'den koordineli bir şekilde geri çekilmesini ele aldık" dedi.


ZEYNEL YAMAN​

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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