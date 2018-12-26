MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında açılan soruşturmayı sorması üzerine Bahçeli, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"PROGRAM SULANDIRILMIŞTIR"

Bahçeli, "Olay bizi çok üzdü. Ben de eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Uğur Dündar Bey, yılların televizyon programcısı olarak değerli bir medya mensubudur. Ancak davet ettiği konuşmacılar, aşağılayıcı tabirler, halktan aldığı alkışlara bakarsanız, Halk Arenası programı oldukça sulandırılmıştır, konuşma esasını kaybetmiştir. Konuşmalar çok hoş değildi." ifadelerini kullanarak Uğur Dündar'a tepkisini dile getirdi.