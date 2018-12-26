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  • 26.12.2018 11:58
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 12:20

Bahçeli'den 'a sert eleştiri

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lideri , programını sert dille eleştirdi. Bahçeli, " Bey, yılların televizyon programcısı olarak değerli bir medya mensubudur. Ancak davet ettiği konuşmacılar, aşağılayıcı tabirler, halktan aldığı alkışlara bakarsanız, program sulandırılmıştır." dedi.

Bahçeli'den Uğur Dündar'a sert eleştiri

Genel Başkanı , Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ve hakkında açılan soruşturmayı sorması üzerine Bahçeli, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"PROGRAM SULANDIRILMIŞTIR"

Bahçeli, "Olay bizi çok üzdü. Ben de eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Bey, yılların televizyon programcısı olarak değerli bir medya mensubudur. Ancak davet ettiği konuşmacılar, aşağılayıcı tabirler, halktan aldığı alkışlara bakarsanız, programı oldukça sulandırılmıştır, konuşma esasını kaybetmiştir. Konuşmalar çok hoş değildi." ifadelerini kullanarak Uğur Dündar'a tepkisini dile getirdi.

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