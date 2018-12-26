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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 11:29

Son dakika: 'dan CHP'li Özel'e tazminat davası!

Milli Savunma Bakanı , kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

Akar'dan CHP'li Özel'e tazminat davası!
Ayrıntılar geliyor...


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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