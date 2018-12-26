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Son dakika: Hulusi Akar'dan CHP'li Özel'e tazminat davası!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.
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