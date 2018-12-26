Cumhurbaşkanı Erdoğan için imalı şekilde tehdit dolu sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılması, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ı rahatsız etti.

ALTINA İMZAMI ATARIM

Terör destekçisi Atay, darbe çağrısı yapan bu cümlelere "Altına imzamı atıyorum." ifadelerini kullanarak destek çıktı.

ELEŞTİREL SANATMIŞ!

Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın öncülüğünde içlerindeki bütün kin ve nefreti kusmuşlardı. Yaklaşan seçimlere atıfla "her şeyin sandıkta çözülmediğini" söyleyen Metin Akpınar, iç savaş çağrısıyla başlattığı konuşmasını darbe çağrısıyla sonlandırırken, kendi demokrasi anlayışlarının tesis edilmemesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." gibi ifadeler kullanmıştı. Terör sevici sözde milletvekili Barış Atay ise bu tehdit cümleleri için, "Eleştirel sanata tahammülsüzlük faşizme özgü bir anlayıştır." şeklinde konuştu.