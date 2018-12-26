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  • 26.12.2018 12:42
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 12:55

'dan ve 'e destek

Terör sevici , ve 'in 'a tehditler savuran sözleri için, "Altına imzamı atarım" diyerek yine şaşırtmadı.

Barış Atay'tan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek

için imalı şekilde tehdit dolu sözleri nedeniyle ve hakkında soruşturma başlatılması, TİP Hatay Milletvekili 'ı rahatsız etti.

ALTINA İMZAMI ATARIM

Terör destekçisi Atay, darbe çağrısı yapan bu cümlelere "Altına imzamı atıyorum." ifadelerini kullanarak destek çıktı.

ELEŞTİREL SANATMIŞ!

Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, 'ın öncülüğünde içlerindeki bütün kin ve nefreti kusmuşlardı. Yaklaşan seçimlere atıfla "her şeyin sandıkta çözülmediğini" söyleyen Metin Akpınar, iç savaş çağrısıyla başlattığı konuşmasını darbe çağrısıyla sonlandırırken, kendi demokrasi anlayışlarının tesis edilmemesi durumunda Cumhurbaşkanı 'a atıfla "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." gibi ifadeler kullanmıştı. Terör sevici sözde milletvekili Barış Atay ise bu tehdit cümleleri için, "Eleştirel sanata tahammülsüzlük faşizme özgü bir anlayıştır." şeklinde konuştu.

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