Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası programına konuk olan sözde sanatçı Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın öncülüğünde içlerindeki bütün kin ve nefreti kustu. Millete had bildirmeye kalkan Gezer, milli değerlere ve millete saldırılarının bir benzerini sergiledi.

ALÇAK İFADELER

Halk TV'de sözde, oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen, halkın oylarıyla seçilen Başkan Erdoğan'a karşı alçakça ifadeler kullandı.

Had bildirmeye kalkan kendini bilmez Müjdat Gezen'in o sözleri salondakiler tarafından da alkışlandı.

HADDİZ YiNE HADDiNi AŞTI

AK Parti ve Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden prim yapma alışkanlığından bir şey kaybetmediği görülen Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yine terbiyesizlik yaparak, "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN KAYMAK TABAKASI BURADA"

Türkiye'de 16 yıldır kültür ve sanat üretilmediğini iddia ederek varını yoğunu iktidar karşıtlığı üzerine kuran sözde sanatçı Müjdat Gezen, programın henüz başında yaptığı konuşmasında, "İstanbul'un kaymak tabakası şu anda burada." dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gibi sözde gazetecilerin de alkışladığı, Halk TV'de sahnelenen skandala tepkiler çığ gibi geldi.

Adında 'halk' olan tv kanalı, Türkiye ve millete karşı yapılan her operasyonu savunmasıyla biliniyor. Gerek, Gezi provokasyonunda yaptığı yayınlar, gerekse 17-25 Aralık darbe girişimine sahip çıkan yayınları, bunun en büyük kanıtı.