CHP'de 27 Aralık'ta yapılması planlanan PM toplantısı, dün yeni yıla ertelendi.

4 Ocak'ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında, yerel seçimlerde yarışacak adaylar büyük oranda belirlenerek, kampanya dönemine yönelik hazırlıklar hızlandırılacak.

İZMİR, BURSA, MERSİN, KIRKLARELİ, ZONGULDAK ADAYLARI

Bu toplantıda, İyi Parti ile iş birliği yapılacak İzmir ve Bursa adaylarının yanı sıra Mersin adayı da açıklanacak.

CHP'nin mevcut il belediyelerinden Kırklareli ve Zonguldak adayları da 4 Ocak'ta açıklanacak.

Daha önce toplam 530 aday açıklayan CHP, bugüne kadar 11 büyükşehir adayı, 24 il belediye adayını belirlemiş oldu. CHP'nin 9 büyükşehir ve 27 il adayını daha açıklaması gerekiyor.

ANKARA'NIN 10 İLÇESİ İYİ PARTİ'YE

Önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İyi Parti'li yöneticilerle bir araya geldi. CHP'de Ankara'nın yaklaşık 10 ilçesinin İyi Parti'ye bırakılması önerilirken, İstanbul ve İzmir'in ilçelerinde daha çok CHP'nin adaylarına destek verilmesi talep ediliyor.

İSTANBUL VE İZMİR'İN İLÇELERİ MASADA

İki parti arasında dün yapılan görüşmelerde, iller üzerinde uzlaşıya varıldı. İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda ise henüz bir uzlaşı sağlanmadı.

CHP OSMANİYE, NEVŞEHİR VE ISPARTA'YI DA İYİ PARTİ'YE VERDİ

Buna göre İyi Parti, CHP'nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak. CHP ise Osmaniye, Nevşehir ve Isparta'da aday çıkarmayarak, o kentlerde İyi Parti'yi destekleyecek.

8 İLİ BIRAKMIŞTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener arasındaki yerel seçimlerdeki il alışverişinde CHP, 8 ili İyi Parti'ye bırakıyordu: Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun.