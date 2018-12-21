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  • 21.12.2018 10:18
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 10:34

İşte 'nin 'ye verdiği iller! Kılıçdaroğlu 3 ili daha bıraktı

ve , yerel seçimlerde birlikte hareket etmek için yaptıkları ittifak kapsamında; , , , , Trabzon, ve İYİ Parti'ye bırakılmıştı. Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu, jest yapılacak illere Osmaniye, ve 'yı da ekledi.

İşte CHP'nin İyi Parti'ye verdiği iller!

'de 27 Aralık'ta yapılması planlanan PM toplantısı, dün yeni yıla ertelendi.

4 Ocak'ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında, yerel seçimlerde yarışacak adaylar büyük oranda belirlenerek, kampanya dönemine yönelik hazırlıklar hızlandırılacak.

İZMİR, BURSA, MERSİN, KIRKLARELİ, ZONGULDAK ADAYLARI
Bu toplantıda, ile iş birliği yapılacak ve adaylarının yanı sıra adayı da açıklanacak.

CHP'nin mevcut il belediyelerinden ve adayları da 4 Ocak'ta açıklanacak.

Daha önce toplam 530 aday açıklayan CHP, bugüne kadar 11 büyükşehir adayı, 24 il belediye adayını belirlemiş oldu. CHP'nin 9 büyükşehir ve 27 il adayını daha açıklaması gerekiyor.

ANKARA'NIN 10 İLÇESİ İYİ PARTİ'YE
Önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve , İyi Parti'li yöneticilerle bir araya geldi. CHP'de 'nın yaklaşık 10 ilçesinin İyi Parti'ye bırakılması önerilirken, ve İzmir'in ilçelerinde daha çok CHP'nin adaylarına destek verilmesi talep ediliyor.

İSTANBUL VE İZMİR'İN İLÇELERİ MASADA
İki parti arasında dün yapılan görüşmelerde, iller üzerinde uzlaşıya varıldı. İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda ise henüz bir uzlaşı sağlanmadı.

CHP OSMANİYE, NEVŞEHİR VE ISPARTA'YI DA İYİ PARTİ'YE VERDİ
Buna göre İyi Parti, CHP'nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak. CHP ise Osmaniye, ve 'da aday çıkarmayarak, o kentlerde İyi Parti'yi destekleyecek.

8 İLİ BIRAKMIŞTI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener arasındaki yerel seçimlerdeki il alışverişinde CHP, 8 ili İyi Parti'ye bırakıyordu: , , , , , Trabzon, ve .

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