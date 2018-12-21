Yerel seçimde ittifak yapma kararı alan CHP ve İyi Parti'nin Çanakkale il başkanları kendi aralarında seçim kanununa aykırı olarak protokol imzaladı. A4 kağıda el yazısıyla hazırlanan protokol metnine TAKVİM ulaştı. CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ve İyi Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar'ın imzasını taşıyan protokole göre yerel seçimde Biga, Bayramiç ilçeleri ve Karabiga, Çardak, Umurbey beldeleri CHP'ye, Lapseki, Yenice ilçeleri ile Gümüşçay beldesi İyi Parti'ye bırakıldı.

İki parti Biga ve Lapseki'de birbirlerine belediye başkan yardımcısı kontenjanı ayıracak. Belediye meclis üyelikleri de karşılıklı olarak iki parti arasında paylaşılacak. İl Başkanları Çanakkale'nin diğer ilçelerini nasıl paylaşacaklarına bugün gerçekleştirecekleri son toplantıda karar verecek.



*CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan *İyi Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar

YASAL DEĞİL

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, İyi Parti ile imzaladıkları protokolün iki parti açısından da bağlayıcı özelliği olduğunu savundu. Protokolü oy oranlarına ve belediye başkanlarının performansını göre hazırladıklarını belirten Güneşhan "Amacımız AK Parti'nin elindeki belediyeleri almak" dedi.

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