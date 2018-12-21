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  • 21.12.2018 10:23
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 10:37

ve ’den görülmemiş ittifak protokolü! 'yi bölüştüler

e yaklaşılırken seçimlerde ittifak yapma kararı alan ile arasında, seçim kanununa aykırı bir şekilde protokol imzalandı. il başkanları tarafından kaleme alınan ve A4 kağıdına dökülen protokolle, Çanakkale bölge bölge paylaşıldı.

CHP ve İyi Parti’den görülmemiş ittifak protokolü

Yerel seçimde ittifak yapma kararı alan ve 'nin il başkanları kendi aralarında seçim kanununa aykırı olarak protokol imzaladı. A4 kağıda el yazısıyla hazırlanan protokol metnine TAKVİM ulaştı. CHP Çanakkale İl Başkanı ve İyi Parti İl Başkanı 'ın imzasını taşıyan protokole göre yerel seçimde Biga, Bayramiç ilçeleri ve Karabiga, Çardak, Umurbey beldeleri CHP'ye, Lapseki, Yenice ilçeleri ile Gümüşçay beldesi İyi Parti'ye bırakıldı.

İki parti Biga ve Lapseki'de birbirlerine belediye başkan yardımcısı kontenjanı ayıracak. Belediye meclis üyelikleri de karşılıklı olarak iki parti arasında paylaşılacak. İl Başkanları Çanakkale'nin diğer ilçelerini nasıl paylaşacaklarına bugün gerçekleştirecekleri son toplantıda karar verecek.


*CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan *İyi Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar

YASAL DEĞİL
CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, İyi Parti ile imzaladıkları protokolün iki parti açısından da bağlayıcı özelliği olduğunu savundu. Protokolü oy oranlarına ve belediye başkanlarının performansını göre hazırladıklarını belirten Güneşhan "Amacımız AK Parti'nin elindeki belediyeleri almak" dedi.

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