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  • 21.12.2018 10:13
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 10:33

'da inanılmaz olay! Çocuğunu ısırdı diye...

'da çocuğunu ısırdığını ileri sürdüğü bir köpeği tüfekle öldüren, 1 köpeği de yaraladıktan sonra olayı gören bir vatandaşı tüfekle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kurttepe Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K.'nin (42) oğlu M.C.K. pastaneye gitti. Çocuk giderken parkta bulunan köpekler ona saldırdı. Korkup kaçan çocuk bir süre sonra koşarak eve döndü. M.C.K.'nin korkudan tuvaletini altına yaptığını gören baba K. oğluna neden korktuğunu sordu. Küçük çocuğun kekeleyerek "Köpek" demesi üzerine öfkelenen baba, evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alarak parka gitti. Baba parka gelince köpekler ona da saldırdı. Bunun üzerine Tuncay K. köpeklere doğru ateş etti.
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