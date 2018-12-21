Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.12.2018 20:24
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 20:32

: Erdoğan konusunda 'ı ikna etti

Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli , 'nin kendileri için kritik öneme sahip bir ülke olduğunu ve 'ın ABD Başkanı Donald 'ı " konusundaki tüm planlarında Türkiye ile olan uzun vadeli ilişkilerini de göz önünde bulundurmak zorunda olduğu noktasında ikna ettiğini" söyledi.

Erdoğan Suriye konusunda Trump'ı ikna etti
Avrupa ve 'da en büyük ordulardan birine sahip olan 'nin Washington için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kimmitt, bu açıdan 'ın 'den çekilme kararının " ile ilişkileri geliştirme yönünde isabetli bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Kimmitt, "Sanıyorum , Suriye hakkındaki tüm planlarında Başkan Trump'ı Türkiye ile uzun vadeli ilişkileri göz önünde bulundurması için ikna etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2002 yılında Irak'a girmek isteyen askerlerine topraklarını açmayı reddetmesinden bu yana iki ülke ilişkilerinde gerileme yaşandığını kaydeden Kimmitt, bunda Washington'un ve 'ye olan desteğinin de etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgede birçok açıdan değerli bir ABD müttefiki olmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Kimmitt, şunları kaydetti:

"(Türkler) Birçok çatışmada yıllardır bizimle birlikte savaştı. ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yaptılar. ABD'in Türkiye ile olan ilişkileri diğer unsurlarla ilişkilerine kıyasla çok daha önemlidir. Trump'ın bu (Suriye'den çekilmesi) politikasının çok akıllıca olduğunu düşünüyorum. Türkiye, ABD için önemlidir. (Suriye'den çekilme) Bu da Türkiye'yi geri kazanmak için iyi bir adımdır."

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ GEÇİCİ VE TAKTİKSELDİ
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin terör örgütü ile bağlantılı olduğunu kendilerinin de kabul ettiğini ifade eden Kimmitt, ABD'nin bu örgüte olan desteğinin geçici ve taktiksel olduğuna vurgu yaptı.

Bizzat eski ABD Savunma Bakanı'nın "YPG'nin doğrudan PKK ile bağlantılı olduğunu" açıkladığını hatırlatan Kimmitt, şunları aktardı.

"Biz YPG ile bu anlaşmayı yaptığımızda bizim desteğimizin geçici ve taktiksel olacağını söyledik. Başkan Trump şu anda tam olarak buna uygun bir karar verdi. Biz çekiliyoruz. artık ABD'ye varoluşsal bir tehdit oluşturmuyor. Açık olursak yenildi ancak yok edilmedi. Türkler olsun Kürtler olsun ya da Ruslar olsun bu işi başkalarına bırakalım. DEAŞ'ın yok edilmesi neden ABD'nin sorumluluğunda olsun?"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriGeneral Mark Kimmitt: Erdoğan Suriye konusunda Trump'ı ikna etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar