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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 21:35

Başkan Erdoğan "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, ’da "Necip Fazıl Ödülleri" ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, İstanbul'da "Necip Fazıl Ödülleri" ödül töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu akşam beni tarihe götürüyor. Üniversite yıllarıma götürüyor. Burası spor sergi sarayıydı. Tabi burada üstadı dinliyorduk. O gece
üstadı takdim etme fırsatı bana nail olmuştu.

- Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerinin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir.

- Üstad sırf milletin değerleriyle barışık kimliğinden dolayı belirli çevrelerin karakter suikastine maruz kaldı.

- Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır.

- Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...

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