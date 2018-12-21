Başkan Erdoğan "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, İstanbul'da "Necip Fazıl Ödülleri" ödül töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu akşam beni tarihe götürüyor. Üniversite yıllarıma götürüyor. Burası spor sergi sarayıydı. Tabi burada üstadı dinliyorduk. O gece

üstadı takdim etme fırsatı bana nail olmuştu.

- Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerinin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir.



- Üstad sırf milletin değerleriyle barışık kimliğinden dolayı belirli çevrelerin karakter suikastine maruz kaldı.



- Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır.



- Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.



AYRINTILAR GELİYOR...