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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 20:16

: ile arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "8 'ta Washington'da toplantı yapılacak. Toplantıda 'nin 'den çekilme süreci ele alınacak" dedi.

ABD ile Türkiye arasında kritik toplantı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Malta'nın başkenti Valletta'da TRT Haber'e katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Fırat'ın doğusuna operasyonun ertelenmesi kararına ilişkin Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"VAZGEÇECEĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"
"Operasyonun ertelenmesi de mantıklıdır. Şimdi orada bulunan bir ülkenin çekileceğim demesinden sonra elbette bu çekiliş süreci ve diğer birçok konular var. Bu süreçte bir dost ateşinin olmaması için, bir kargaşanın olmaması için de biz tabii ki bu süreyi bu şekilde, Cumhurbaşkanı'mızın da talimatıyla biraz erteleyebiliriz ama bu bizim kararlılığımızdan ve YPG'ye karşı ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin, kimse de rehavete girmesin. Biz bu konuda kararlıyız."

Çavuşoğlu, çekilme sürecinde koordinasyon içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

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