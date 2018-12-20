Murat Özdemir bakın aslen nereli çıktı! (Ünlülerin memleketleri)

Son dönemin en çok konuşulan ismi kuşkusuz Murat Özdemir. Sosyal medya hesabında paylaştığı ve zavallı bir papağan işkence ettiği video ile infial uyandıran Murat Özdemir'in eşine de yaptıkları ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye bu caninin cezasız kalmamasını istiyor ayrıca Murat Özdemir hakkında her detayı merak ediyor. Peki son günlerin en çok konuşulan ismi Murat Özdemir aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

20 Aralık 2018 Perşembe, 13:20:45 Güncelleme: 13:39:41
Murat Özdemir bakın aslen nereli çıktı! (Ünlülerin memleketleri)

Son günlerin en çok konuşulan ismi olan 'cani' Murat Özdemir, akıl hastanesine gönderildi. Geriye zavallı bir hayvana yaptığı işkencenin görüntüleri kaldı.

Peki o cani nereli merak ediyor musunuz? İşte ünlülerin memleketleri.

Murat Özdemir bakın aslen nereli çıktı! (Ünlülerin memleketleri)

Timuçin Esen - Adana

Murat Özdemir bakın aslen nereli çıktı! (Ünlülerin memleketleri)

Onur Tuna - Çanakkale

Murat Özdemir bakın aslen nereli çıktı! (Ünlülerin memleketleri)

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Murat Özdemir bakın aslen nereli çıktı! (Ünlülerin memleketleri)

Erkan Petekkaya, Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlı.

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