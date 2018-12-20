Murat Özdemir bakın aslen nereli çıktı! (Ünlülerin memleketleri)

Son dönemin en çok konuşulan ismi kuşkusuz Murat Özdemir. Sosyal medya hesabında paylaştığı ve zavallı bir papağan işkence ettiği video ile infial uyandıran Murat Özdemir'in eşine de yaptıkları ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye bu caninin cezasız kalmamasını istiyor ayrıca Murat Özdemir hakkında her detayı merak ediyor. Peki son günlerin en çok konuşulan ismi Murat Özdemir aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

20 Aralık 2018 Perşembe, 13:20:45 Güncelleme: 13:39:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





