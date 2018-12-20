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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 15:48

Son dakika: Başkanı Yıldırım, bütçe maratonundan sonra istifa edecek

'de Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen 'ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

Görevinden istifa edeceği tarih belli oldu

'de, 3 büyükşehirden ve adayları yerel seçim çalışmalarına başlarken, için Başkanı 'ın başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor. Yıldırım'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yarın tamamlanacak olan bütçe görüşmelerinden sonra istifa edeceği belirtildi.

Yıldırım'ın, istifasını Başkanlık Divanı'nın en yaşlı üyesi Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a sunacağı kaydedildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, isitifasından önce bir basın toplantısı düzenleyeceği ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.

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