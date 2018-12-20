Türkiye'nin ilk milli uzun menzilli füzesi 'Bora', 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, test atışı görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ilk uzun menzilli karadan karaya özelliğinde taktik füzesi olan 'Bora'nın test atış görüntülerini paylaştı. Demir, 'Bora'nın 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurduğunu açıkladı.

BORA'NIN ÖZELLİKLERİ

2009 yılından bu yana yapılan çalışmaların ürünü olan Bora, kendi sınıfındaki füzelerle rahatlıkla boy ölçüşebiliyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen Kaan (Bora) füzesi, 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde 'at' ve 'uzaklaş' taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor. Ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor. Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor. 'Bora' füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek pod içi füze konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.