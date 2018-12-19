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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 11:53

Son dakika: Rize Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... Rize'de Emniyet Müdürü 'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu olayda flaş gelişme!

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü , kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

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