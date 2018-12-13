Silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri de sürüyor. Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.