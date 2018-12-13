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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 17:05

Şehit Emniyet Müdürü 'nin eşinden ağlatan sözler

’de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü ’nin ailesi ve yakınları Mersin’deki mezarını ziyaret etti. Şehit Altuğ Verdi'nin eşi , "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı" dedi.

Silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri de sürüyor. Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor.

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