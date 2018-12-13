Silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri de sürüyor. Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor.