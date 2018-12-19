Adil Öksüz’ün otobanda izini nasıl kaybettirdiği ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde aktif rol alan ve örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu üst düzey imamı olduğu ortaya çıkan Adil Öksüz'ün darbe girişiminden hemen sonra aracıyla İstanbul'a doğru gittiği sırada ortadan kaybolduğu belirlendi.

40 BİN FOTOĞRAF KARESİ İNCELENDİ

Öksüz, gözaltına alınması ardından serbest bırakılmış, Ankara'dan İstanbul'a gelerek bir gece sonra Sakarya Akyazı'da bulunan kayınpederinin evine gitmişti. Öksüz'ün 19 Temmuz 2016 günü Akyazı'dan İstanbul istikametine gittiği sırada Gebze Şekerpınar Otoyolu üzerinde 'buhar' olduğu belirlendi. Yaklaşık 40 bin fotoğraf karesinin incelendiği, ancak Adil Öksüz'ün Şekerpınar'dan sonra nereye gittiğinin hiçbir şekilde bulunamadığı belirlendi.