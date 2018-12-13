Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.