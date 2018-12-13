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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 15:28

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden ’ndan şok sözler

'de İl Emniyet Müdürü ’yi şehit eden, Personel Şube Müdürü ile koruma polisi ’ı yaralayan, 'kasten adam öldürmek' ve 'birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanan trafik polisi ’nun (38) savcılık ve mahkeme ifadeleri ortaya çıktı. Sarıcaoğlu’nun "Müdürümün bana bir hakareti, kötü sözü olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını ve neden yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

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