Türkiye dün Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında vurularak şehit edilmesinin haberiyle sarsıldı. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında bir başka polis memuru tarafından şehit edildi. Verdi'yi şehit eden polis memuru da yakalanarak gözaltına alınırken, olayın "tayin" meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

15 TEMMUZ'UN KAHRAMANLARINDAN BİRİYDİ

Şehit olan emniyet müdürü, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin başarıyla püskürtülmesinde önemli rol oynamış kahramanlardan biriydi. Verdi o gece Çengelköy'ü ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı durmuş ve burada verilen mücadele ile birlikte Çengelköy'de darbecilere geçit verilmemişti.

FETÖ'NÜN HEDEFİNDEYDİ

Altuğ bu kahramanlıkları nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin hedefindeydi. Merkezi İsveç'te bulunan ve "Today's Zaman" gazetesinin eski Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt tarafından kurulan Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli kuruluş, yayınladığı düzmece raporlarla uluslararası arenada 15 Temmuz darbe girişimde FETÖ'nün bir rolü bulunmadığı algısını oluşturmaya çalışıyor. Bu kurumun yapmış olduğu algı oyunlarından bir tanesi de twitterda FETÖ yanlısı paylaşımlar yapan ve terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan "iskenceraporu" isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda N.B. isimli bir öğretmene Rize Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapıldığı ve bu işkencenin sorumlularından birinin de Altuğ Verdi olduğu yalanı ileri sürüldü.

Aynı hesaptan daha önce de Türkiye'de gizli işkence merkezleri olduğuna yönelik haberler paylaşılmış ve bu yönde bir algı oluşturulmaya çalışılmıştı.

ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ VAR

Ayrıca Altuğ Verdi'nin ölüm tarihi nedeniyle de akıllarda bazı soru işaretleri oluştu. 15 Temmuz'un Çengelköy ayağı ile ilgili olan dava, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinden sadece bir gün önce sonuçlanmıştı. Dava sonucunda "anayasayı ihlal" suçunda 26 FETÖ'cüye ağırlaştırılmış müebbet, 8 FETÖ'cüye ise müebbet hapis cezası verilmişti. Çengelköy'deki kahramanlarda biri olan Verdi'nin bu kararın açıklanmasından hemen bir gün sonra şehit edilmesi akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.Ayrıca Altuğ Verdi'nin ölüm tarihi nedeniyle de akıllarda bazı soru işaretleri oluştu. 15 Temmuz'un Çengelköy ayağı ile ilgili olan dava, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinden sadece bir gün önce sonuçlanmıştı. Dava sonucunda "anayasayı ihlal" suçunda 26 FETÖ'cüye ağırlaştırılmış müebbet, 8 FETÖ'cüye ise müebbet hapis cezası verilmişti. Çengelköy'deki kahramanlarda biri olan Verdi'nin bu kararın açıklanmasından hemen bir gün sonra şehit edilmesi akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

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