Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.



Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.



Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine "Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım" dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.



SERBEST KALDI, AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ



Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.