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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 16:23

Son dakika: akıl hastanesine sevk edildi

Papağana işkence yapan , akıl hastanesine sevk edildi.

Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan , papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki 'na sevkedildi.

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine "Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım" dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

SERBEST KALDI, AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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