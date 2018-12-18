Tek tip askerlik sistemi son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemine geçileceği konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıklamasının ardından tek tip askerlik sisteminin nasıl olacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Akar tek tip askerlik ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik 9 aya düşecek mi? İşte merak edilenler...

TEK TİP ASKERLİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

'Tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TBMM Gnel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Hulusi Akar, yek tip askerliğin ne zaman getireleceğine ilişkin açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz"

"SİSTEM ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, uzaktan eğitimle vatandaşların bulundukları yerlerden askerlik hizmetini yerine getirmelerine imkan sağlandığını bildiren Akar, "Vatandaşlarımızın eğitim durumları ile mesleki meşguliyetlerini dikkate alarak, herkesin en uygun zamanda askerlik görevini yapmasını sağlayacak şekilde, askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar da ilgili bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?

Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan sorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi ve "kalıcı bedelli" gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK

Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

BEDELLİ 2 AY MI OLACAK?

AK Parti kulislerinde dolaşıma giren iddialara göre belirli bir para yatırılarak 2 aylık askerlik yapılması ve böylece gündemden hiç düşmeyen bedelli tartışmalarının noktalanması hedefleniyor.