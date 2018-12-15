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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap ediyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Milletimizden sizden aldığımız güçle bu kadar hizmete imza attık. Sırça köşklerinde yaşayanlar bizim neler yaşadığımızı bilemezler. Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle yürüyoruz. Allah nefes verdiği müddetçe birlikte yürüyeceğiz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen açıyoruz.

"CHP FALAN BU İŞTEN ANLAMAZ"

AK Parti alameti farikası hizmeti olan bir partidir. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. CHP falan bu işi anlamaz. Ben İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği tavan yapmıştı. Susuzluğun olduğu o İstanbul'a dağları delerek su getirdik ve 2040'a kadar İstanbul'un su sorununu çözdük.

"ŞİMDİ İNŞALLAH İZMİR'İ DE ALACAĞIZ"

İzmir'de bile susuzluk vardı. Oranın su sorununu da biz devlet su işleri olarak çözdük. Baraj yapmak belediyelerin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi İnşallah İzmir'i de alacağız ona hazırlanıyoruz.

Gazeteler maske dağıtıyordu maske. 50 bin haneye doğal gaz gelmişti İstanbul'da. Başkanlığım döneminde 1 milyon 250 bin eve doğal gaz bağlattım bir anda hava kirliliği çözüldü. CHP demek çöplük, hava kirliliği, yolsuzluk ve yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık.

"BU DEVLETİN MİLLETİYLE KAYNAŞMASI DEMEKTİR"

Şimdi önümüzde 3.5 ay var. 3.5 ay sonra sandıklardan inşallah AK Parti'yi en güçlü şekilde çıkartıyor muyuz? Zaten AK Parti demek gençlik demektir. Unutmayın, 2 tane dev proje dedim. Bunlardan birisi millet bahçeleri. 1 ay olmadı, İstanbul'da 5 millet bahçesinin açılışını yaptık. Oralar muhteşem oldu. Bir de ne demiştim, millet kırahathaneleri demiştim. Şu anda muhteşem millet kırahathaneleri açıyoruz. İçinde çay ve kek, ücretsiz olarak gençlere dağıtılıyor. Bu CHP ne dedi, kumarhane açıyorlar dedi. Çünkü bunların işi okey ıstakasını koyacak, tuğlaları dizecek. Bu kırahathanelerde gençlerimiz gelecek derslerini çalışacak. Ama çayını da kahvesini de simidini de kekini de orada bulacak. Bu devletin milletiyle kaynaşması demektir.

"ONLARIN AÇTIKLARI ÇUKURLARI KENDİLERİNE MEZAR EDECEĞİZ"

Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana muhalefet bu gerçeklere sağır ve kör. Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Gördün mü, duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi, girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı, yaptı. İftihar etmen lazım. O kol kola gezdiğin terör örgütü mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını öğrenemedin. Sen onlarla beraber devam et, biz milletimizle beraber devam ediyoruz.