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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 17:12

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a yeni operasyon!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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