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Altuğ Verdi'nin koruması Köksal'a acı haber psikolog eşliğinde verildi

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık'ta makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olurken, koruması Köksal da yaralandı. Hastanede tedavisi süren Köksal'a müdürünün şehit olduğu haberinin, psikolog eşliğinde verildiği ortaya çıktı. Valisi Kemal Çeber, "Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık. Psikoloğumuzun desteği ile ilgili arkadaşlar kendisine konuyu izah etti. Yiğit Can ilk duyduğunda kötü oldu ama toparlayacak hepimiz toparlayacağız. O da öğrendi" ifadelerini kullandı. Bu arada olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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