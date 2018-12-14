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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 14:52

: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tren sıyla ilgili önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , dün 'da yaşanan YHT sıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , dün 'da yaşanan YHT sıyla ilgili açıklama yaptı. Turhan yaptığı açıklamada sinyalizasyon sisteminin demiryolları için zorunlu bir sistem olmadığını açıkladı.

İşte Bakan Turan'ın açıklamaları:
"Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapIlamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

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