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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 15:27

'ın reklam oyunu! 'ın kitabıyla poz verdi

Yıllardır türlü oyunlarla terör örgütü 'nın reklamını yapan ve aklamaya çalışan ABD basını, bu kez de üzerinden terör örgütü ile ilişkisi nedeniyle tutuklu bulunan 'ın kitabının tanıtımını yapmak için kolları sıvadı.

Parker'ın reklam oyunu! Demirtaş'ın kitabıyla poz verdi

Amerikalı ünlü oyuncu , terör örgütü ile olan bağı nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan eski Genel Başkanı 'ın İngilizceye çevrilen kitabının tanıtımını yapabilmek için üstün oyunculuk yeteneklerini kullandı.

Sex and the City dizisinin ünlü oyuncusu 53 yaşındaki Parker, kitabın tanıtımını yapabilmek için sokaklarında elinde Demirtaş'ın kitabı ile gezdi. Hava yağmurlu olmasına rağmen kitabı çantasına koymamasıyla dikkat çeken Parker, gazetecileri görünce kitabın adının ve kapağının daha iyi görünebilmesi için kitabı elinde çevirdi. Adeta "reklam yapıyormuşum gibi çek" pozu veren Parker'ın bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

TEPKİ ÇEKTİ
Parker'ın bu şovu sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplarken, insanlar "O kitabın sayfalarının, hangi dilde kaç baskı yaptığı önemli değil. 6-7 Ekim olayları sırasında vahşice katledilen Yasin Börü'nün kanı Demirtaş'ın ellerinden silinmeyecek" yorumunu yaptı.

İşte Sarah Jessica Parker'ın tanıtım şovu

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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