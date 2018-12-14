Amerikalı ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, terör örgütü PKK ile olan bağı nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İngilizceye çevrilen kitabının tanıtımını yapabilmek için üstün oyunculuk yeteneklerini kullandı.
Sex and the City dizisinin ünlü oyuncusu 53 yaşındaki Parker, kitabın tanıtımını yapabilmek için New York sokaklarında elinde Demirtaş'ın kitabı ile gezdi. Hava yağmurlu olmasına rağmen kitabı çantasına koymamasıyla dikkat çeken Parker, gazetecileri görünce kitabın adının ve kapağının daha iyi görünebilmesi için kitabı elinde çevirdi. Adeta "reklam yapıyormuşum gibi çek" pozu veren Parker'ın bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.
TEPKİ ÇEKTİ
Parker'ın bu şovu sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplarken, insanlar "O kitabın sayfalarının, hangi dilde kaç baskı yaptığı önemli değil. 6-7 Ekim olayları sırasında vahşice katledilen Yasin Börü'nün kanı Demirtaş'ın ellerinden silinmeyecek" yorumunu yaptı.
İşte Sarah Jessica Parker'ın tanıtım şovu
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