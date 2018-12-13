Ankara'daki tren kazasında yanıt bekleyen sorular

Türkiye güne acı bir haberle uyandı. Ankara-Konya arasında 06.30 seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı bulunan Marşandiz İstasyonu yakınlarında kaza yaptı. Kaza sonrası pek çok iddia ortaya atıldı. İlk gelen haber göre YHT'nin Ankara-Konya seferi sırasında raylardan çıkarak Marşandiz İstasyonu'nda bulunan üst geçide çarptığı yönündeydi.

Ardından ajanslara kazanın trenin çarpması nedeniyle değil, üst geçitte yaşanan çökme nedeniyle meydana geldiği bilgisi düştü.

Son olarak Ankara Valisi Vasip Şahin saat 08.26'da yaptığı açıklama ile kazanın YHT ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması nedeniyle meydana geldiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca Şahin açıklamasında ilk belirlemelere göre 4 yolcunun öldüğünü, 43 yolcunun ise yaralandığını açıkladı. Daha sonra Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ölü sayısının 7'ye, yaralı sayısının ise 46'ye yükseldiği açıklandı.

ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Turhan "Bu sabah Ankara garından Konya'ya hareket eden trenimiz 6:36 sularında Marşandiz istasyonunda yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kayafa çarpışmıştır. Kaza yerinde saat 10 itibari ile yapılan tespitlerde 3 makinist arkadşımız 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan birisi de hastanede hayatını kaybetmiştir. toplam 9 vatandaşımız bu kaza sonucu hayatını kaybetmiştir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaza sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görevlendirilen üç savcının kaza ile ilgili inceleme yapacağı bildirildi.

KAZADA YANIT BEKLEYEN SORULAR

Kaza sonrası kamuoyunda kaza ile ilgili yanıt bekleyen bazı sorular bulunuyor. Bunların başında ise "kaza nasıl gerçekleşti?" sorusu geliyor.

Bu sorunun yanı sıra kılavuz lokomotifin o sırada YHT güzergahında bulunması nedeniyle "sinyalizasyon ya da haberleşme hatası mı var?" sorusu da akıllara geldi.

İlk başta gelen haberlerde YHT'nin raylardan çıkarak üst geçide çarptığı iddia edilmişti. Bu iddia sonrası "YHT gerektiğinden daha mı süratli hareket ediyordu?" sorusu da gündeme geldi.

Ayrıca dünden beri Ankara'da etkili olan kar yağışının da kazada etkili olmuş olabileceği öne sürüldü.

Takvim.com.tr