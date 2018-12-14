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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 13:48

Operasyon an meselesi! İlk ler sınırına ulaştılar

Cumhurbaşkanı ’ın Fırat’ın doğusuna birkaç gün için operasyon yapılacağını açıklamasının ardından başta Hatay ve olmak üzere ’nin değişik bölgelerinden yola çıkan lerin ilk kısmı sınırına ulaştı.

Operasyon an meselesi!

Başkan 'ın Fırat'ın doğusunda / terör örgütünün kontrolündeki bölgeye yapılacak operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından başta Hatay ve 'ten olmak üzere bir çok birlik operasyonun yapılacağı sınırındaki 'ya gönderildi.

Dün yola çıkan birliklerin bir kısmı, bugün öğle saatlerinde Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale ilçesine ulaştı.

Askeri araçlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesine geldi.

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