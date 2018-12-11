Bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler duyuru ilanına çevrildi. Peki, 10 bin 500 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İlan yayınlandı mı? İşte detaylar...

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamanın ardından bekçi alımlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ancak alımların yapılacağı tarih konusunda bir açıklama bulunmuyor. 2019 yılında yapılacak bekçi alımlarının başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Bakan Soylu, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Gece bekçilerinden çok memnunuz, 2 bin 800 gece bekçisi var. 1200 gece bekçisi daha zannediyorum. Ocak Şubat ayında eğitimleri bitecek, 10 bin 500 gece bekçisi daha alacağız, tüm vilayetlere bekçi alımı yapacağız. Ankara'da gece bekçisi var, 500 daha alacağız, İzmir'de 200 bekçi alımı yapacağız.

Geçen sene 2017 yılında toplam özellikle İstanbul'daki günlük hırsızlık olayı toplam 79 du şu anda 56, Ankara'da 30'du şu an 10, İzmir'de 19'u şu an 8, bu hırsızlıkların yukarıdan aşağıya düştüğünü gösterir. Şehir hayatı yaşıyoruz bunu güvenli hale getiriyoruz. Bekçilerimiz gece düdüklerini çalmaya devam edecek vatandaşımız da rahat edecek."

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

1.Türk Vatandaşı olmak,

2.İlkokulu bitirmiş olmak,

3.Askerliğini bitirmiş olmak,

4.Kamu haklarından mahrum olmamak,

5.Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

6. Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

7.Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8.Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

Bakan Soylu, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi: