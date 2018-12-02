Başkan Erdoğan Arjantin'den uyardı: Haklarımızı gasp ettirmeyiz

başkenti Buenos Aires 'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Erdoğan, liderlerle temasların ardından basın toplantısı yaptı. İşte o açıklamalar:DOĞU AKDENİZ: Türkiye, kendi hukukunu korumakta kararlı. Buradaki Hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC 'nin haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.FIRAT'IN DOĞUSU: Batısı olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız

PKK-FETÖ: Sunduğumuz belgelere rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor.

Müttefiklerimiz tarafından DEAŞ 'la mücadele bahanesiyle PKK'lıların binlerce silahla desteklendiğine şahit oluyoruz.

CEMAL KAŞIKÇI: Alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Veliaht Prensin, suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımı kabul edilemez. Cinayetin tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir.

MÜLTECİLER : Suriyeli mülteciler için 33 milyar dolar harcadık. Mülteci düşmanlığını körükleyenler er ya da geç hatalarının sorumluluğu ile yüzleşmek zorunda kalacaklardır.Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 50 dakika görüştü.Buluşmada Fırat'ın doğusu, İdlib ve Halkbank da konuşuldu.Erdoğan, banka ile ilgili belgeleri teslim ettiklerini söyledi. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda da umutlu olduğunu belirtti.BAŞKAN Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat görüştü.Erdoğan, "Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Tabi atmamız gereken çok daha farklı adımlar da var" dedi. Başkan, Putin'in kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını verdiğini açıkladı.

DİPLOMASİ ATAĞI

Erdoğan, zirvenin son gününde kritik görüşmeler yaptı. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı görüştü.