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  • 02.12.2018 07:37

Son ler: Çınarcık'ta korkutan deprem

Çınarcık'ta gece saat 00:36'da verilerine göre 3,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprnein derinliği 13.73 kilo metre olarak ölçüldü.

Yalova yine sallandı

Çınarcık'ta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () verilerine göre 3,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Saat 00.36'da yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.4 olarak duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde de Yalova Çınarcık'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi illerden de hissedilmişti. Arka arkaya yaşanan depremler sonrası Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken, "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusunu birbirine yöneltmeye başladı.

SON DEPREMLER

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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