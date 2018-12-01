Yalova Çınarcık'ta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.36'da yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.4 olarak duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde de Yalova Çınarcık'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi illerden de hissedilmişti. Arka arkaya yaşanan depremler sonrası Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken, "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusunu birbirine yöneltmeye başladı.

SON DEPREMLER

