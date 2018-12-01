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  • 01.12.2018 22:10

Başkan Erdoğan, May ile görüştü

Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği temasları sürüyor. Erdoğan, 50 dakika süren Trump görüşmesi sonrası May'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, May ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Arjantin'in başkenti 'te bulunan , resmî temasları çerçevesinde 'i kabul etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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