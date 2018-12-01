Başkan Erdoğan, May ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.
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G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.
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