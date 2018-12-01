Başkan Erdoğan Arjantin'den dünyaya duyurdu: Belgeleri var

Başkan Erdoğan, 'Cemak Kaşıkçı' cinayeti ile ilgili, '7.5 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünün belgeleri var.' açıklamasında bulundu.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 23:29:37 Güncelleme: 23:32:03
Başkan Erdoğan Arjantinden dünyaya duyurdu: Belgeleri var

G-20 Zirvesi kapsamında Arjantin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan Arjantinden dünyaya duyurdu: Belgeleri var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili, 'Cemal Kaşıkçı'nın 7.5 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünün belgeleri var. Biz bunları dünyayla paylaştık.

Başkan Erdoğan Arjantinden dünyaya duyurdu: Belgeleri var

Türkiye olarak burada açık ve net bilgileri-belgeleri ABD başta olmak üzere kim istediyse verdik. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değildir. hatta biz suçun işlendiği yerin İstanbul olması nedeniyle bu suçluların bize verilmesini istedik.' açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan Arjantinden dünyaya duyurdu: Belgeleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin, "Amerika ile Türkiye ilişkileri bir stratejik ortaklığa dayalı. İki stratejik ortak olarak şu anda Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusu, Münbiç ve İdlib'i ve bütün bunlarla devam eden süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Masada asıl olarak Münbiç konusunu ele aldık.

Başkan Erdoğan Arjantinden dünyaya duyurdu: Belgeleri var

Özellikle de PYD ve YPG'ye yönelik yaklaşımımızı kendileriyle paylaştık. Münbiç'i terör örgütlerinden nasıl temizleriz bunu konuştuk. Yol haritası için mutabakat şu anda canlılığını koruyor. Halkbank konusunu da müzakere ettik. Elimizdeki bilgileri, belgeleri tekrar kendilerine verdik.

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