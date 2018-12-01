Başkan Erdoğan Arjantinden dünyaya duyurdu: Belgeleri var

Başkan Erdoğan Arjantin'den dünyaya duyurdu: Belgeleri var
Başkan Erdoğan, 'Cemak Kaşıkçı' cinayeti ile ilgili, '7.5 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünün belgeleri var.' açıklamasında bulundu.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 23:29:37 Güncelleme: 23:32:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin, "Amerika ile Türkiye ilişkileri bir stratejik ortaklığa dayalı. İki stratejik ortak olarak şu anda Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusu, Münbiç ve İdlib'i ve bütün bunlarla devam eden süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Masada asıl olarak Münbiç konusunu ele aldık.
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