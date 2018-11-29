Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil'e ilişkin Türkiye'nin iade talebinin Londra Westminster Kaza Mahkemesince reddedilmesi hakkındaki bir soruyu cevapladı.

Hami Aksoy'un cevabı şöyle:

Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in Birleşik Krallık'tan ülkemize iadelerine ilişkin dün (28 Kasım) Londra, Westminster Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar hakkındaki iade talebimiz hâkim tarafından reddedilmiştir.

Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur.

Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün önde gelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir.

Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayal kırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Firari FETÖ sanığı Akın İpek'in Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar açıklandı. Duruşma Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den Akın İpek'in iadesini talep etmişti. Türkiye'nin talebi üzerine İpek, İngiltere'de gözaltına alınmıştı. Kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konmuş ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.